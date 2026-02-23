Crisis de precios y contrabando golpean al sector panelero del Huila

Neiva

El sector panelero del departamento del Huila atraviesa un momento de contrastes. Aunque la panela huilense continúa posicionándose en distintos mercados del país por su calidad y sabor, los productores enfrentan una fuerte caída en los precios. Actualmente, la carga se cotiza entre 400.000 y 430.000 pesos, muy por debajo de los 650.000 o 700.000 pesos que alcanzó en temporadas anteriores, lo que genera preocupación en el gremio.

Los costos de producción superan los 500.000 pesos por carga, situación que deja márgenes mínimos o incluso pérdidas para los campesinos. A esto se suma el presunto ingreso de panela de otros departamentos que se comercializa con rótulos del Huila, afectando la competitividad local. Aunque no existen cifras oficiales sobre el contrabando, los productores han solicitado mayor control por parte de las autoridades nacionales en los puntos de ingreso al departamento.

Según Luis Carlos Becerra, líder panelero, expreso que “el Huila produce entre 56.000 y 58.000 toneladas de panela al año en un área aproximada de 13.000 a 14.000 hectáreas. Sin embargo, el auge del café y la escasez de mano de obra han llevado a varios agricultores a reducir o erradicar cultivos de caña para sembrar otros productos más rentables. Esta transición busca garantizar mayores ingresos y estabilidad económica para las familias rurales”.

Las lluvias también han impactado de manera significativa al sector, debido al deterioro de las vías terciarias que dificultan el transporte de la caña y del producto terminado hacia los centros de acopio. No obstante, los paneleros destacan que el orden público en el sur del departamento se mantiene estable, lo que permite continuar con la actividad productiva. Pese a las dificultades, el gremio reafirma su compromiso de seguir innovando y trabajando para mantener la calidad que caracteriza a la panela huilense en el mercado nacional.