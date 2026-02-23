Hable con elPrograma

23 feb 2026 Actualizado 11:34

Caravanas militares apoyarán distribución de gas en el occidente del departamento

Así se estableció en un consejo de seguridad

Pueblos de occidente en alerta por amenazas del ELN al suministro de gas / Foto Archivo

Cúcuta

Las autoridades en Norte de Santander anunciaron el apoyo con caravanas militares para la distribución del servicio de gas en los pueblos de occidente.

Así se determinó en las ultimas horas, debido a las amenazas y restricciones proferidas por integrantes del Ejército de Liberación Nacional ELN, contra los distribuidores del producto en varios municipios.

Frente al nivel de riesgo de las empresas para poder suministrar el gas, las autoridades establecieron militarizar la vía que conduce a municipios como Arboledas, Silos y Lourdes entre otros para hacer efectivo el suministro.

Se estableció que este hecho amenazante tenia afectada la atención del Plan de Alimentación Escolar PAE, colegios, hospitales, y el comercio.

Por este complejo panorama se estableció el acompañamiento militar. Recientemente se presentó una situación similar en la región del Catatumbo, al norte del departamento.

Esmeralda Rojas Ortega

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

