Nequi y Bancolombia presentan fallas este viernes 24 de octubre: ¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este viernes 24 de octubre, miles de usuarios en Colombia reportaron fallas constantes en las plataformas de Bancolombia y Nequi, que han impedido realizar o recibir transferencias de dinero a través de sus aplicaciones móviles.

Por ahora, ni Nequi ni Bancolombia se han pronunciado de manera oficial sobre la causa del problema. Algunos usuarios aseguran que las intermitencias vienen ocurriendo desde hace varios días.

“Trabajamos para estar disponibles pronto”: mensaje de Nequi a los usuarios

Al intentar ingresar a la app, Nequi muestra un mensaje que dice:

“Trabajamos para estar disponibles pronto. Inténtalo más tarde o consulta en Nequi.com.”

De acuerdo con datos de Downdetector, plataforma que recopila reportes de fallas en servicios digitales, los inconvenientes comenzaron hacia las 2:30 a.m. y se han mantenido durante la mañana.

Miles de usuarios han expresado su inconformidad ante la situación, pidiendo una respuesta a través de sus canales oficiales, pues se han visto afectados al no poder realizar movimientos bancarios y más que las billeteras digitales se encuentran en auge.

Bancolombia también presenta intermitencias

Usuarios de Bancolombia han reportado que la app móvil muestra un aviso que señala:

“¡Importante! En este momento se presentan inconvenientes en algunos de nuestros canales. Es posible que algunos de ellos se encuentren con acceso limitado. Te ofrecemos disculpas.”

Sin embargo, la entidad no ha emitido comunicado oficial y en su página web no registra fallas en el estado de sus servicios. Según el portal institucional, los canales de pagos, transferencias y consignaciones “funcionan con normalidad”.

Servicios de Nequi afectados

En su sitio web, Nequi mantiene un tablero de estado donde informa en tiempo real los servicios que están activos o fuera de servicio. Hasta el momento, se reporta que los siguientes continúan inhabilitados:

Ingreso a la app de Nequi

Envíos entre Nequi, Bancolombia y otros bancos

Retiros en cajeros o corresponsales

Recargas mediante PSE o corresponsales

Uso de la tarjeta Nequi

Pagos con código QR Entrecuentas

Nequi había reportado un mantenimiento para este fin de semana

En las últimas horas, desde los canales oficiales de la app Nequi, se había anunciado una caída en el servidor para el fin de semana de este 25 y 26 de octubre debido a un mantenimiento en la plataforma, sin embargo, la actual caída de este viernes no parece tener relación alguna.

El comunicado de Bancolombia

Nuevamente, los usuarios de Bancolombia y Nequi enfrentan inconvenientes para realizar sus operaciones financieras debido a una falla técnica detectada en uno de los servidores de la plataforma.

Los reportan dificultades para acceder a servicios básicos como transferencias y pagos.

“Esta mañana detectamos una falla en uno de nuestros servidores que ha afectado el funcionamiento de los servicios a nuestros clientes. Nuestro equipo técnico está trabajando sin descanso para solucionarlo lo antes posible”, confirmó Bancolombia.

Señala la entidad financiera que estarán informado a los clientes en tiempo real sobre los avances y los servicios que siguen disponibles.

“Quienes tienen tarjeta de crédito pueden hacer pagos y avances en cajeros de otros bancos. El dinero y la información están completamente seguros. El equipo técnico continúa trabajando de manera prioritaria en la resolución del incidente”, explicó Bancolombia a través de un comunicado.

Pese a la interrupción, Bancolombia aseguró que algunos servicios siguen disponibles y que las operaciones con tarjetas de crédito no se ven afectadas. En este sentido, indicaron que quienes tengan tarjeta de crédito pueden realizar pagos y avances tanto en cajeros automáticos de Bancolombia como de otros bancos, brindando así una alternativa para continuar realizando transacciones mientras se soluciona la falla.