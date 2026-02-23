Asesinaron a puñaladas a un taxista en Cúcuta

Asesinan a puñaladas a un taxista en Cúcuta. / Foto: Cortesía.

Cúcuta.

Como Jhosby Monsalve fue identificado el taxista asesinado en la madrugada de este lunes 23 de febrero en la ciudad de Cúcuta.

El hecho ocurrió en la ciudadela Juan Atalaya, en inmediaciones del sector conocido como El Palustre.

Según la información preliminar, el vehículo fue encontrado abandonado en la vía pública y, a escasos metros, estaba el cuerpo del conductor.

Monsalve presentaba varias heridas ocasionadas con arma blanca.

De acuerdo con los primeros indicios, el ataque se habría producido al interior del automóvil. El conductor, pese a las lesiones, alcanzó a descender del vehículo y caminar varios metros, pero debido a la gravedad de las heridas cayó al suelo y falleció en el lugar.

Por ahora se desconoce si el crimen estaría relacionado con un intento de hurto u otra circunstancia.

Las autoridades practicaron la inspección técnica al cadáver y adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.