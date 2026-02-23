Asegurado un hombre señalado de movilizar a integrantes del clan del golfo en Bolívar

Los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez con funciones de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de Mirto Téllez Julio, alias Hermano del Ñato, presunto integrante del Clan del Golfo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El procesado, de 71 años, sería la persona encargada de facilitar la movilización de los integrantes de la organización delincuencial por vías marítimas del departamento de Bolívar.

Pruebas en poder de la Fiscalía evidencian que el adulto mayor habría participado en la huida de los sicarios que acabaron con la vida de un operador turístico en hechos ocurridos el 7 de noviembre de 2023, en el barrio Bocagrande. También estaría involucrado en la desaparición de un lanchero, ocurrida el 16 de junio de 2023.

La Policía Nacional capturó a ‘Hermano del Ñato’, el pasado 20 de enero en el barrio Zapatero de la capital bolivarense. En el desarrollo de las audiencias preliminares fue imputado con los delitos de homicidio y concierto para delinquir, ambas conductas agravadas; además de desaparición forzada y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Cargos que no fueron aceptados.