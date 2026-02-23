Amenazan a líder de las víctimas y candidato al Congreso en Cúcuta

Cúcuta.

El presidente de la Asociación Nacional de Víctimas y actual candidato a la Cámara de Representantes, Olguín Mayorga, denunció por medio de sus redes sociales que fue víctima de amenazas en su contra cuando se encontraba en su vivienda, en Cúcuta.

Según la publicación, el hecho ocurrió en la tarde de este sábado, cerca de las 6:49 p.m. cuando “dos sujetos llegaron a mi lugar de residencia en la ciudad de Cúcuta y me amenazaron desde la calle y lanzaron fuertes improperios en contra de mi integridad”.

En el mismo mensaje hizo un llamado urgente a la Unidad Nacional de Protección, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, con el fin de que adopten medidas inmediatas frente a su situación.

El líder aseguró que la situación sucedió frente a su vivienda desde donde los hombres permanecieron mientras proferían las amenazas.

Hasta el momento se desconocen las identidades de los responsables y quiénes estarían detrás de estas intimidaciones.

Cabe resaltar que Mayorga ha sido víctima en repetidas oportunidades de amenazas y ataques violentos en su contra por su trabajo con las comunidades en Norte de Santander.