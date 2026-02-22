Presunto integrante del Clan del Golfo se sometió a la justicia en el sur de Bolívar

Como resultado de operaciones sostenidas adelantadas por el Batallón de Selva N.° 48 Prócer Manuel Rodríguez Torrices, adscrito a la Brigada 19, en coordinación con la Policía de Colombia, se logró el sometimiento a la justicia de un presunto integrante de la subestructura Edgar Madrid Benjumea del Clan del Golfo, en el municipio de San Pablo, Bolívar.

De acuerdo con información oficial, la acción se produjo en el marco de labores de control territorial que desarrollan de manera permanente las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en esta zona del sur del departamento, con el objetivo de debilitar las estructuras armadas ilegales que delinquen en la región.

Las autoridades señalaron que este sometimiento representa un avance significativo en el fortalecimiento de la seguridad y la presencia institucional, contribuyendo a la consolidación territorial y a la protección de la población civil.

Asimismo, destacaron que este tipo de resultados hacen parte de una estrategia integral orientada a restablecer el orden y la tranquilidad en sectores históricamente afectados por el accionar de grupos armados organizados.