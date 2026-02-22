Obrero murió en construcción del barrio Crespo tras quedar atrapado por un alud de tierra

En el barrio Palestina de Cartagena la familia de Jurgen Palencia Rodríguez, un obrero de 31 años, llora su inesperada partida.

En la morgue de medicina legal fueron retirados los restos mortales de este hombre, cuyo deceso es materia de investigación por parte de las autoridades.

Sobre el suceso, Caracol Radio conoció que el ahora difunto, se encontraba trabajando en una obra civil del barrio Crespo, cuando quedó atrapado en un alud de tierra, perdiendo la vida por asfixia.

Al parecer, Jurgen no contaba con los elementos de seguridad necesarios para evitar el accidente laboral, por eso sus allegados exigieron respuestas de los propietarios del proyecto. Mientras tanto, también se dice extraoficialmente que otra persona resultó lesionada en el mismo hecho.