Motociclista murió en accidente de tránsito sobre la Transversal 54 frente a la I.E. INEM
Otra persona está gravemente herida
Caracol Radio conoció el reporte de un trágico accidente ocurrido sobre la Transversal 54, frente a la Institución Educativa INEM de Cartagena, cuyo saldo lamentablemente es el de una persona fallecida y otra lesionada, hoy estado crítico.
El fallecido de acuerdo a la información, respondía al nombre de Mauricio Alonso Pérez Ávila de 29 años y natural de Cartagena, quien conducía la moto marca Hero de placa UYB-59H. Como parrillero se desplazaba Miguel Antonio Reyes Pájaro, de 30 años e igualmente nacido en esta capital, víctima de politraumatismos en diferentes partes del cuerpo.
Las autoridades abrieron una investigación y coordinaron el envío de los restos mortales a la morgue de Medicina Legal en el barrio Zaragocilla, mientras que el herido permanece en el hospital Universitario del Caribe bajo estricto monitoreo.
