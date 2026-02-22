Hable con elPrograma

Motociclista murió en accidente de tránsito sobre la Transversal 54 frente a la I.E. INEM

Otra persona está gravemente herida

Cortesía

Cortesía

Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

Caracol Radio conoció el reporte de un trágico accidente ocurrido sobre la Transversal 54, frente a la Institución Educativa INEM de Cartagena, cuyo saldo lamentablemente es el de una persona fallecida y otra lesionada, hoy estado crítico.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El fallecido de acuerdo a la información, respondía al nombre de Mauricio Alonso Pérez Ávila de 29 años y natural de Cartagena, quien conducía la moto marca Hero de placa UYB-59H. Como parrillero se desplazaba Miguel Antonio Reyes Pájaro, de 30 años e igualmente nacido en esta capital, víctima de politraumatismos en diferentes partes del cuerpo.

Las autoridades abrieron una investigación y coordinaron el envío de los restos mortales a la morgue de Medicina Legal en el barrio Zaragocilla, mientras que el herido permanece en el hospital Universitario del Caribe bajo estricto monitoreo.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

