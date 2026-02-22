Media Maratón del Mar en Cartagena: estos son los ganadores

La Media Maratón del Mar volvió a marcar el inicio oficial del calendario del running en Colombia. Con 9.500 participantes en las distancias 21K y 10K, la carrera ratificó su carácter internacional al reunir corredores de más de 30 departamentos y 20 países.

Más del 80% de los inscritos llegaron desde distintas regiones del país, mientras que cerca de 400 atletas internacionales se sumaron a la competencia, confirmando el creciente atractivo de la prueba en el circuito latinoamericano. La edición reflejó una participación del 50% hombres y 50% mujeres, una cifra que confirma el crecimiento y la apertura del running en todas las modalidades.

La jornada comenzó a las 5:00 a.m. con la salida de los 21 kilómetros y a las 5:30 a.m. con la 10K, desde el frente marítimo del Puerto de Cartagena. Con el amanecer iluminando la bahía y la silueta de la ciudad amurallada como telón de fondo, élites y aficionados emprendieron el recorrido en un escenario que combinó deporte y patrimonio.

El circuito certificado integró tramos junto al mar, el corredor portuario y sectores emblemáticos de la ciudad, en un trazado con segmentos rápidos, pero exigente por las condiciones climáticas.

La temperatura y la humedad propias del Caribe fueron factores determinantes. El manejo del ritmo, la estrategia y la hidratación marcaron el desarrollo de una competencia que, año tras año, se posiciona entre las más desafiantes del arranque de temporada en el país.

“La Media Maratón del Mar demuestra que el Caribe colombiano tiene la capacidad organizativa, técnica y logística para abrir el calendario atlético del país con estándares internacionales. Cartagena no solo recibe corredores; proyecta ciudad, turismo y deporte hacia América Latina”, afirma Carlos Martínez, director de la carrera.

Resultados oficiales – Media Maratón del Mar 2026

Hombres- 21K

Primer lugar: Javier Peñaloza García – 01:05:46

Segundo lugar: Edisson Gilberto Bernal Triana – 01:07:15

Tercer lugar: Carlos Mario Patiño Barco – 01:07:28 21K –

Mujeres- 21K

Primer lugar: Carolina Tabares Guerrero – 01:15:37

Segundo lugar: Leidy Yolanda Romero Durán – 01:16:04

Tercer lugar: Kellys Yesenia Arias Figueroa – 01:20:56

Entre las 4:00 a.m. y las 9:00 a.m. se implementó un plan especial de movilidad con cierres controlados, así como un dispositivo médico con puntos de hidratación y acompañamiento permanente durante el recorrido.

La novena edición contó con el respaldo de aliados estratégicos. Esta articulación público privada sostiene la proyección y el crecimiento del evento en el calendario deportivo del país.

Una carrera que trasciende y contagia con su espíritu

La participación internacional y el volumen de corredores reafirman el lugar que ha ganado la Media Maratón del Mar en el calendario regional. Más que una competencia, se ha convertido en una plataforma que integra deporte, turismo y ciudad en una misma experiencia, donde el mar, el amanecer y la historia acompañan cada kilómetro.

En paralelo, el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias fue sede de la Expo Media Maratón del Mar, que reunió 85 marcas del sector deportivo, salud y bienestar en un espacio de 1.780 metros cuadrados. Durante dos días consecutivos, más de 20.000 visitantes asistieron a la feria para reclamar números y kits oficiales.

La programación incluyó además la MMM Kids, que reunió a 500 niños y niñas en recorridos adaptados por edades, llenando de energía la jornada y reforzando el componente formativo del evento, al tiempo que impulsa la cultura del running desde la infancia.

Con nueve ediciones consecutivas, la Media Maratón del Mar mantiene su posición como una de las citas más atractivas del inicio de temporada en Colombia, un escenario en el que el mar Caribe, la ciudad amurallada y la energía del amanecer marcan el primer gran reto del año atlético.