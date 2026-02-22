La Registraduría tiene lista la logística para las elecciones del 8 de marzo en Boyacá

Boyacá

A 15 días de las elecciones legislativas y consultas interpartidistas del 8 de marzo, la delegada de la Registraduría en Boyacá, Diana Carolina Sanabria, aseguró que el departamento avanza sin contratiempos en la organización logística y operativa para garantizar la participación ciudadana en los 123 municipios.

La funcionaria explicó que el proceso electoral no solo contempla la elección de Senado y Cámara de Representantes, sino también tres consultas de partidos para definir candidatos presidenciales. “Estamos trabajando a toda máquina en la elaboración logística de estas elecciones en el departamento. Nos encontramos cumpliendo los calendarios electorales y adelantando todas las tareas para que el proceso se desarrolle con normalidad”, señaló.

También indicó que el material tecnológico y los kits de escrutinio ya se encuentran en las sedes de la Registraduría, mientras que el traslado del material electoral hacia los municipios iniciará en la semana previa a la jornada. “Los kits electorales de mesa y de puesto, que incluyen las tarjetas electorales y demás elementos, serán distribuidos con el acompañamiento de la Fuerza Pública para garantizar su custodia”, afirmó.

Frente a las condiciones climáticas que se registran en algunas zonas del departamento, la delegada explicó que se han realizado mesas de trabajo con las autoridades para prevenir dificultades en el transporte. “Hemos articulado acciones con la Policía, el Ejército y la coordinación de gestión del riesgo. En municipios como Cubará contamos con apoyo de brigadas de Arauca, Casanare y Magdalena Medio para garantizar la seguridad del material electoral”, manifestó.

La funcionaria destacó que todo el despliegue logístico se realiza por vía terrestre y con acompañamiento permanente de las autoridades. Según explicó, una vez el material llega a las cabeceras municipales, la Policía Nacional asume la custodia hasta el día de la votación. “Hasta el momento no tenemos novedades y el proceso avanza con normalidad”, agregó.

En cuanto a la seguridad, Sanabria aseguró que ya está definido el plan de acompañamiento en los 398 puestos de votación del departamento de Boyacá. “La Policía Metropolitana y del departamento cubrirán los puestos urbanos, mientras que el Ejército Nacional se encargará de los rurales. Además, las nueve cárceles habilitadas para votar contarán con la custodia del INPEC”, precisó.

De igual manera, informó que se adelantan simulacros de preconteo y escrutinio para prevenir fallas tecnológicas o de comunicación. “Este fin de semana realizaremos el segundo simulacro nacional de preconteo y los próximos días se desarrollarán los simulacros de escrutinio. Esto nos permite verificar la señal, las comunicaciones y los planes de contingencia”, indicó.