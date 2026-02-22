Ejército intensificó patrullajes en Río Viejo- Bolívar tras aparición de mensajes alusivos al ELN

En cumplimiento del Plan Ayacucho Plus y del objetivo institucional de proteger a la población civil, tropas del Batallón de Selva N.° 48 de la Brigada19 adscritas al Ejército de Colombia, realizaron la recuperación de espacios urbanos mediante la remoción de grafitis y publicidad alusiva al ELN en Río Viejo, sur de Bolívar.

“​Esta labor fortalece la percepción de seguridad, la presencia del Estado y la convivencia ciudadana", de acuerdo a información institucional.

Así mismo, se han intensificado los patrullajes en la zona, para evitar cualquier acción guerrillera que ponga en peligro a los uniformados o población civil.