Ejército destruyó laboratorio del Clan del Golfo en Sabana de Torres, Santander

Bucaramanga

El Ejército Nacional destruyó un complejo cocalero ubicado en la vereda Bella Vista, de Sabana de Torres. Tenía la capacidad de producir mensualmente dos toneladas de cocaína y estaba avaluado en más de 700 millones de pesos.

De acuerdo a lo informado por el Teniente Coronel José David Jiménez Arévalo Comandante del Batallón Contra el Narcotráfico N.°03, "las tropas incautaron 1026 kg de clorhidrato de cocaína evaluados en 151 000 millones de pesos aproximadamente. Con la incautación de este narcótico se evitó la comercialización de más de 1 millón de dosis de cocaína“.

Este laboratorio que pertenecía al Clan del Golfo tenía cuatro estructuras y gracias a la inteligencia militar se conoció que este grupo pretendía comercializar la droga en Centroamérica y Estados Unidos utilizando corredores en áreas costeras y marítimas por el mar Caribe.

Desde el Ejército Nacional continúan en la ubicación y destrucción de estos laboratorios de procesamiento de droga que se encuentran en el departamento de Santander.