Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

22 feb 2026 Actualizado 16:20

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bucaramanga

Ejército destruyó laboratorio del Clan del Golfo en Sabana de Torres, Santander

Más de un millón de dosis de cocaína iban a ser distribuidas en Estados Unidos.

Ejército destruyó laboratorio del Clan del Golfo en Sabana de Torres, Santander. Foto: Ejército Nacional.

Ejército destruyó laboratorio del Clan del Golfo en Sabana de Torres, Santander. Foto: Ejército Nacional.

Bucaramanga

El Ejército Nacional destruyó un complejo cocalero ubicado en la vereda Bella Vista, de Sabana de Torres. Tenía la capacidad de producir mensualmente dos toneladas de cocaína y estaba avaluado en más de 700 millones de pesos.

De acuerdo a lo informado por el Teniente Coronel José David Jiménez Arévalo Comandante del Batallón Contra el Narcotráfico N.°03, "las tropas incautaron 1026 kg de clorhidrato de cocaína evaluados en 151 000 millones de pesos aproximadamente. Con la incautación de este narcótico se evitó la comercialización de más de 1 millón de dosis de cocaína“.

Este laboratorio que pertenecía al Clan del Golfo tenía cuatro estructuras y gracias a la inteligencia militar se conoció que este grupo pretendía comercializar la droga en Centroamérica y Estados Unidos utilizando corredores en áreas costeras y marítimas por el mar Caribe.

Desde el Ejército Nacional continúan en la ubicación y destrucción de estos laboratorios de procesamiento de droga que se encuentran en el departamento de Santander.

Laura Basto Contreras

Laura Basto Contreras

"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir