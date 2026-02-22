Distrito inspeccionó obras de recuperación vial alrededor del Parque de La Marina

Cartagena sigue avanzando en obras estratégicas para transformar su movilidad. El alcalde Dumek Turbay realizó un recorrido de inspección por los trabajos que se ejecutan en la calle 30 del Centro Histórico, conocida como “Corredor Histórico”, una vía en el Parque de La Marina que reconectará las avenidas Santander y Blas de Lezo, y confirmó que estará lista y en funcionamiento para la próxima Semana Santa.

“Para Semana Santa esta vía estará abierta y completamente funcional para todos los cartageneros y para quienes nos visiten desde otras ciudades y países. Aquí habrá movilidad total”, aseguró el mandatario.

La intervención permitirá una conexión directa entre el Centro Histórico y el barrio Manga, facilitando la salida hacia otros sectores de Cartagena. Según explicó el alcalde, esta vía se convertirá en un importante desahogo vial:

“Quienes vayan hacia Manga o necesiten tomar ruta hacia otros puntos de la ciudad podrán usar este “atajo” y salir mucho más rápido”, afirmó el alcalde Turbay.

Un gran corredor turístico y peatonal

El proyecto contempla la integración del Parque de La Marina con la Plaza de las Armas mediante un amplio corredor urbano que priorizará al peatón, con recuperación de andenes, zonas peatonales, áreas ornamentales y paisajismo.

“Estamos consolidando un corredor turístico de talla internacional, digno de nuestra historia y preparado para recibir a cartageneros y visitantes”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Dentro de la intervención también se restaurarán los bustos y elementos patrimoniales que rinden homenaje a figuras históricas en el Parque de La Marina, fortaleciendo el valor cultural del sector.

Además, en los tramos más sensibles del entorno patrimonial se implementarán acabados adoquinados acordes con la estética del Centro Histórico, y se habilitarán zonas para coches eléctricos, promoviendo una movilidad más sostenible.

Solución definitiva al problema de agua frente a la Plaza Santa Teresa

Uno de los componentes más relevantes del proyecto es la optimización del sistema de drenaje pluvial, con la construcción de rejillas, cámaras de inspección y nuevas redes que permitirán mitigar las inundaciones causadas por lluvias intensas y marea alta.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Wilmer Iriarte, explicó que tras el fundido total de la vía se intervendrá el acceso cercano a la Plaza Santa Teresa para resolver el histórico problema de encharcamiento en ese punto, además de ratificar la curva de entrada y salida incluida en el proyecto.

Reubicación de redes y articulación institucional

En materia de servicios públicos, se adelanta la reubicación de postes con faroles de alumbrado y relocalización de redes de energía, garantizando que la nueva infraestructura cumpla con estándares técnicos y urbanísticos acordes con el entorno.

El alcalde también envió un agradecimiento especial a la Armada de Colombia por su acompañamiento permanente en el desarrollo de la obra.

Esta intervención se convierte en la segunda obra en ejecución del Circuito Vial del Norte, luego de la reciente entrega de la vía Loma Fresca – La Popa, consolidando así un sistema de conectividad estratégica para la ciudad.

Con esta obra, Cartagena no solo mejora su movilidad en una de las zonas más emblemáticas, sino que se prepara para recibir en Semana Santa a miles de visitantes con una infraestructura moderna, funcional y acorde con su valor histórico.