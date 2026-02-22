Avanza la obra de construcción del nuevo hospital en el municipio de Toledo, Norte de Santander. / Foto: Gobernación Norte de Santander.

Norte de Santander

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, dio a conocer que avanza con satisfacción la obra del nuevo hospital de Toledo. Proyecto que beneficiará a más de 17 mil habitantes de la región.

“Estamos terminando el hospital en Toledo. Una obra que está quedando como una de las mejores clínicas para prestar el servicio de salud a los habitantes de esta región nortesantandereana”, dijo Villamizar Laguado.

Resaltó el mandatario de los nortesantandereanos que esta obra llega justo en el momento “en que la salud en el país tiene grandes complicaciones”. Agregó que “tendremos un hospital bien dotado, para el servicio de todos los toledanos”.

Por su parte, Carlos Prada, alcalde de Toledo, indicó que el trabajo en conjunto entre “la gobernación, la alcaldía municipal, la ESE Sur Oriental y el Ministerio de Salud” está permitiendo avanzar en “una obra que va a quedar para la historia en nuestro municipio”.

Se espera que los próximos meses sea entregada la obra y la comunidad de Toledo y sus municipios cercanos puedan comenzar a recibir sus servicios de salud en la nueva infraestructura.