A la cárcel hombre señalado de asesinar a otra persona con arma cortopunzante en el Mercado de Ocaña. / Foto: Fiscalía.

Ocaña

La Fiscalía General de la Nación presentó ente un juez de control de garantías a Cristian Andrey Neira Navarro, por su presunta responsabilidad en el ataque con un arma cortopunzante a un hombre en hechos registrados el pasado 16 de febrero en uno de los pasillos del mercado público de Ocaña, en Norte de Santander.

La captura de esta persona se logró gracias al aviso oportuno de la comunidad a uniformados de la policía que patrullaban por el sector, quienes fueron alertados de la riña que se estaba presentando.

Más información Capturado hombre señalado de hurtar tarjetas débito y realizar compras de hasta 20 millones de pesos

Al llegar al lugar, encontraron a un hombre tendido en el suelo que habría sido atacado por Neira Navarro. El procesado fue capturado en flagrancia luego de que ciudadanos lo detuvieran a pocos metros del sitio de los hechos y lo entregaran a las autoridades.

Durante el procedimiento, los uniformados le encontraron en su poder un arma cortopunzante con manchas similares a sangre.

Un fiscal seccional le imputó el delito de homicidio agravado en grado de tentativa. El procesado no aceptó el cargo y deberá cumplir la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.