Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

21 feb 2026 Actualizado 13:11

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Medellín

Un intenso aguacero generó varias emergencias en Urrao; varias casas colapsaron

La red de alcantarillado superó la capacidad y generó inundaciones. Además, algunos afluentes reportaron crecientes súbitas.

Emergencias en Urrao, Antioquia- foto cortesía

Emergencias en Urrao, Antioquia- foto cortesía

Urrao- Antioquia

La noche del viernes, un fuerte aguacero azotó la población del municipio de Urrao en el Suroeste de Antioquia, que ha generado varias emergencias como colapso de viviendas, inundaciones y crecientes súbitas de quebradas.

La alcaldía y el cuerpo de bomberos han entregado un reporte preliminar de las emergencias atendidas durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, aunque aún se está trabajando en el censo de afectados e identificar las zonas con algún daño. Se indica que hay varias casas colapsadas; además, el alcantarillado colapsó, generando inundaciones en varios barrios. Unos más afectados que otros.

“Tenemos dos emergencias grandes en el barrio de Buenos Aires. Tenemos también una afectación completa de la red de alcantarillado en toda la carrera 31, donde afecta a varias viviendas. Tenemos también el colapso e inundación de varias viviendas, también en lo que tiene que ver en la parte de Moravia”, reportó el comandante de bomberos de Urrao, Julián Durango.

El socorrista manifestó que se ha priorizado la atención en zonas más afectadas mientras avanza el monitoreo constante para prevenir personas afectadas en estas lluvias atípicas con la activación de toda la oficina de gestión del riesgo.

Se espera que con el paso de las horas se entregue un reporte ampliado de las emergencias atendidas y las acciones que se tomarán con las familias damnificadas.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Yo soy responsable de lo que digo, pero no de lo que se interpreta.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir