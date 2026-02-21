Un intenso aguacero generó varias emergencias en Urrao; varias casas colapsaron

Urrao- Antioquia

La noche del viernes, un fuerte aguacero azotó la población del municipio de Urrao en el Suroeste de Antioquia, que ha generado varias emergencias como colapso de viviendas, inundaciones y crecientes súbitas de quebradas.

La alcaldía y el cuerpo de bomberos han entregado un reporte preliminar de las emergencias atendidas durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, aunque aún se está trabajando en el censo de afectados e identificar las zonas con algún daño. Se indica que hay varias casas colapsadas; además, el alcantarillado colapsó, generando inundaciones en varios barrios. Unos más afectados que otros.

“Tenemos dos emergencias grandes en el barrio de Buenos Aires. Tenemos también una afectación completa de la red de alcantarillado en toda la carrera 31, donde afecta a varias viviendas. Tenemos también el colapso e inundación de varias viviendas, también en lo que tiene que ver en la parte de Moravia”, reportó el comandante de bomberos de Urrao, Julián Durango.

El socorrista manifestó que se ha priorizado la atención en zonas más afectadas mientras avanza el monitoreo constante para prevenir personas afectadas en estas lluvias atípicas con la activación de toda la oficina de gestión del riesgo.

Se espera que con el paso de las horas se entregue un reporte ampliado de las emergencias atendidas y las acciones que se tomarán con las familias damnificadas.