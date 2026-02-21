Hable con elPrograma

Un fallecido por accidente de tránsito en la vía Cordialidad frente a Las Antenas de El Pozón

El trágico hecho involucra a un camión cisterna que transportaba agua

Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

A plena luz del día, cuando el reloj marcaba la 1:00 pm, un trágico accidente de tránsito colapsó el tráfico en la vía Cordialidad, sobre el sector conocido como Las Antenas, frente al barrio El Pozón.

La víctima del fatal suceso respondía al nombre de Carlos Javier Bravo Mercado, quien se movilizaba a bordo de una motocicleta, y presuntamente, impactó contra un camión tipo cisterna de placas REH-354 que transportaba agua.

Por su parte, durante el procedimiento de inspección judicial y remoción de los vehículos, las autoridades practicaron prueba de alcoholemia al chofer del pesado camión, resultando negativo. Los hechos son materia de investigación.

