21 feb 2026 Actualizado 19:14

Cartagena

Sicarios asesinaron a venezolano en Bayunca: policía asegura que tenía antecedentes

El extranjero reporta dos anotaciones judiciales por hurto y lesiones culposas

Caracol Radio

Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

En el corregimiento de Bayunca, barrio Los Maguitos sector Sinaí, se presentó el homicidio con arma de fuego de Josué David Orozco Gonzales, de 21 años, natural de Venezuela, ocupación oficios varios, a quien le ocasionaron varias heridas con arma de fuego, falleciendo en el lugar de los hechos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Al occiso le registran dos anotaciones judiciales por los delitos de hurto (2025) y lesiones culposas (2025).

Según lo manifestado por testigos, el extranjero se encontraba en la parte externa de su vivienda, cuando fue abordado por un sujeto, quien desenfundó una pistola y le disparó en repetidas ocasiones dándose a la huía a bordo de una moto que lo esperaba.

Por su parte, realizaron la inspección técnica a cadáver, funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación. Por ahora, no hay personas capturadas.

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

