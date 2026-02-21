Recordando a Willie Colón: así fueron sus entrevistas con Julio Sánchez Cristo
Escuche las entrevistas realizadas por Julio Sánchez Cristo al maestro Willie Colón.
Este 21 de febrero murió el maestro Willie Colón, leyenda de la música que se destacó como trombonista, compositor e intérprete de canciones icónicas de la salsa como ‘Idilio’ y ‘Gitana’.
La noticia fue confirmada por su familia, quien emitió un comunicado lamentando la muerte de la leyenda de la salsa, pero también celebrando su legado en la música.
“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia”.
“Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y de los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”, agregó.
Estas son las entrevistas de Julio Sánchez Cristo a Willie Colón:
“La salsa romántica despertó un interés en el género y en los jóvenes”
“Héctor Lavoe siempre está conmigo; cuando subo al escenario, lo siento conmigo”
Willie Colón habla sobre sus conciertos en Europa y la acogida latina en dicho continente
Mi abuelita sabía que yo iba a ser músico y en mi onceavo me dio una trompeta
La canción ‘Su mentira fresca’ y la reacción de Nicolás Maduro
“Perdieron una oportunidad para hacer algo por la música”: Willie Colón sobre la película de Héctor Lavoe
