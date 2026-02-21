Hable con elPrograma

Recordando a Willie Colón: así fueron sus entrevistas con Julio Sánchez Cristo

Escuche las entrevistas realizadas por Julio Sánchez Cristo al maestro Willie Colón.

Jullio Sánchez Cristo y Willie Colón. Fotos: Getty Images y Caracol Radio.

Este 21 de febrero murió el maestro Willie Colón, leyenda de la música que se destacó como trombonista, compositor e intérprete de canciones icónicas de la salsa como ‘Idilio’ y ‘Gitana’.

Lea también: Murió Willie Colón, leyenda de la salsa

La noticia fue confirmada por su familia, quien emitió un comunicado lamentando la muerte de la leyenda de la salsa, pero también celebrando su legado en la música.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia”.

“Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y de los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”, agregó.

Estas son las entrevistas de Julio Sánchez Cristo a Willie Colón:

“La salsa romántica despertó un interés en el género y en los jóvenes”

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0015:38

“Héctor Lavoe siempre está conmigo; cuando subo al escenario, lo siento conmigo”

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0037:46

Willie Colón habla sobre sus conciertos en Europa y la acogida latina en dicho continente

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0004:40

Mi abuelita sabía que yo iba a ser músico y en mi onceavo me dio una trompeta

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0017:36

La canción ‘Su mentira fresca’ y la reacción de Nicolás Maduro

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0007:13

“Perdieron una oportunidad para hacer algo por la música”: Willie Colón sobre la película de Héctor Lavoe

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0034:03
Daniel Miranda Ruiz

Comunicador social y periodista de la universidad Distrital Francisco José de Caldas, interesado en...

