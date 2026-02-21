Rebels celebra siete años y reúne a figuras del techno internacional en Bogotá

La escena electrónica de Bogotá tiene hoy una de sus citas más esperadas con la celebración del séptimo aniversario de Rebels, un colectivo que se ha consolidado como uno de los espacios de referencia para los sonidos de vanguardia en la ciudad. El encuentro será en el Centro de Eventos, donde desde la tarde y hasta la madrugada se reunirán seguidores del techno y sus vertientes más contundentes.

El cartel está encabezado por la DJ y productora belga KI/KI, reconocida por sus sets intensos y su energía en cabina, acompañada por nombres como Anetha, DJ Gigola, Fumi y Diossa, artistas que representan distintas corrientes del circuito electrónico actual. La propuesta promete una experiencia sonora marcada por el ritmo acelerado y las atmósferas industriales que han caracterizado a Rebels desde sus inicios.

Más que una fiesta, el evento se plantea como un punto de encuentro para una comunidad que ha crecido alrededor de estos sonidos en Bogotá. Con siete años de trayectoria, Rebels se ha convertido en una plataforma para artistas internacionales y talento local, consolidando a la capital como una parada clave en el mapa latinoamericano de la música electrónica.