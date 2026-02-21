Ministerio de Educación sembró árbol en lote donde quedará sede de la UT en Chaparral

Tolima

El evento se cumplió con la presencia del ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín; directivas de la Universidad del Tolima; autoridades locales y comunidad en general, quienes expresaron su respaldo frente a una obra que transformará el acceso a la educación superior en el sur del Tolima.

“Estamos transformando el sur del departamento del Tolima para que los y las jóvenes no tengan que desarraigar los territorios y abandonar a su familia, sino tener la posibilidad de alcanzar sus sueños en una tierra que está lista para hacer historia”, aseguró el ministro de Educación.

La construcción de la sede sur avanza con el acompañamiento de Findeter y contempla una inversión superior a los $39 mil millones. Se proyecta que la obra sea entregada en el año 2027 y beneficie a estudiantes no solo de Chaparral, sino de Rioblanco, Planadas, Ataco y San Antonio.

Daniel Rojas, ministro de Educación en el Tolima Ampliar Daniel Rojas, ministro de Educación en el Tolima Cerrar

En total, la intervención abarcará 13.198 metros cuadrados y tendrá capacidad para 1.450 estudiantes, ampliando de manera significativa la oferta de educación superior pública y gratuita en el sur del departamento.

“Hoy es un día muy especial para Chaparral, para el sur del departamento y para la Universidad del Tolima. Hoy sembramos nuestro primer árbol en donde va a ser nuestra sede sur. Este es un proyecto que va a permitir que muchos jóvenes de esta región accedan a la educación superior. Nuestro deseo es que cada vez más disminuyan las brechas de desigualdad y que todos y todas tengan esa oportunidad de formarse como profesionales en la mejor institución del departamento”, indicó Nancy Gómez, vicerrectora de docencia de la Universidad del Tolima.

Es importante decir que el proyecto contempla tres edificios: uno académico con 24 aulas, 10 aulas especializadas y 7 laboratorios, además de áreas administrativas y de servicios; un segundo con auditorio y restaurante universitario; y un tercero destinado a accesos, cuartos técnicos y zonas recreativas.