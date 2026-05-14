Casos de maltrato intrafamiliar de alto riesgo aumentaron un 38 % en Ibagué

Ibagué

El personero de Ibagué, Eduardo Espinosa, se mostró preocupado por el aumento de los casos de maltrato intrafamiliar en la ciudad, especialmente los de alto riesgo, que reportaron un alarmante repunte en 2025.

De acuerdo con el representante del Ministerio Público, en 2024 se reportaron 894 casos de maltrato intrafamiliar de alto riesgo, lo que representa un aumento del 38 % con relación a los 1.237 casos registrados en 2025, según informes de las Comisarías de Familia.

“Hemos venido notando que la estadística desde 2020 ha crecido considerablemente, sobre todo en temas de alto riesgo. Del 2020 al 2022 se registraron en Ibagué 1.921 casos totales de violencia intrafamiliar. En el año 2024 fueron 2.607 casos, lo que representa un incremento del 36 %. Para el año 2025 se reportaron 2.004 casos”, detalló Espinosa.

En lo corrido del presente año, la ciudad registra 425 casos nuevos. “Es decir, vamos a sobrepasar los 2 mil casos este año, si seguimos con la estadística como hoy se está dando”.

Con base en los preocupantes indicadores, la Personería lanzó desde el barrio La Gaviota el Mecanismo de Seguimiento Preventivo de la Violencia Intrafamiliar (MESVI), una estrategia que busca fortalecer la prevención, vigilancia y seguimiento institucional a los casos de violencia intrafamiliar.

“Escogimos este barrio porque es uno de los sectores donde más estadísticas encontramos de violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer, niños, adolescentes y adultos mayores. Por eso decidimos lanzar el Observatorio contra la Violencia Intrafamiliar”, indicó.

La Personería también anunció la implementación de jornadas comunitarias para llegar hasta los barrios de Ibagué e intentar prevenir y reaccionar cuanto antes a la violencia intrafamiliar.