Mejoras en 37 puestos de salud del Magdalena beneficiarán a miles de usuarios

Santa Marta

Los proyectos de mejoramiento y adecuaciones menores de 37 puestos de salud en el departamento del Magdalena podrían hacerse realidad en 2026, con un impacto directo en la atención médica de comunidades rurales y urbanas que hoy enfrentan limitaciones en infraestructura y condiciones de servicio.

El anuncio fue realizado por el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, durante un pronunciamiento ofrecido en el Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, en Santa Marta, evento donde estuvo en compañía de la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra. Allí, el funcionario explicó que estas iniciativas, previstas inicialmente para el año anterior, no lograron ejecutarse en su momento, pero ahora cuentan con condiciones para avanzar.

De acuerdo con Jaramillo, las obras permitirán intervenir puestos de salud estratégicos en distintos municipios, entre ellos Sevillano, Cordobita y Marceliano Brujés, en el municipio de Ciénaga, Magdalena.

Los proyectos contemplan una inversión cercana a los 8.000 millones de pesos, recursos que serán girados a las Empresas Sociales del Estado del departamento, con el objetivo de que las intervenciones se inicien en el menor tiempo posible. La meta es fortalecer la red pública de salud y garantizar que los magdalenenses accedan a servicios médicos en instalaciones más dignas y funcionales.