Juan Carlos Pinzón presentó sus propuestas para Boyacá en encuentro con empresarios

El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón estuvo reunido con empresarios del departamento de Boyacá en Tunja / Foto: Caracol Radio.

Tunja

El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón se reunió con empresarios boyacenses en un evento organizado por ProBoyacá en las instalaciones del Club Comfaboy de Tunja, donde expuso los pilares de su plan de gobierno enfocados en la región.

Durante su intervención, Pinzón subrayó que la seguridad será la prioridad de su eventual mandato.

“Sin seguridad no hay nada. Boyacá necesita seguridad porque se está deteriorando como en todo el país”, afirmó, recordando el atentado ocurrido en la capital boyacense el pasado 8 de noviembre.

El precandidato también destacó un ambicioso plan de salud, que contempla la entrega de medicamentos en un plazo máximo de 48 horas y la reducción de las citas con especialistas a menos de 15 días, a partir de un plan de choque que, según dijo, se pondría en marcha desde el 7 de agosto.

En materia económica, Pinzón planteó un modelo de incentivos a la inversión en sectores estratégicos para Boyacá: agroindustria, turismo, tecnología, infraestructura y minería sostenible. Con ello, aseguró, la región podría triplicar su producción en los próximos 25 años, acelerando el progreso en empleo, calidad de vida e ingresos.

El encuentro con empresarios boyacenses se convirtió en escenario para que Pinzón reafirmara su compromiso con el departamento y presentara las líneas centrales de su propuesta presidencial.