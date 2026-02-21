Incendio forestal en Tarqui deja un hombre muerto, tres municipios del Huila en alerta amarilla

El incendio en zona rural de Tarqui permanece activo y es atendido por cuerpos de bomberos del sur del Huila.

Un incendio en la cobertura vegetal registrado en zona rural del municipio de Tarqui, Huila, dejó una persona fallecida y mantiene la emergencia activa, según el más reciente reporte de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del departamento.

El hecho ocurrió el 20 de febrero en los centros poblados Vergel y Maito, donde el señor José Janir Escobar Bastidas, de 42 años, participaba en labores de apoyo para controlar el incendio. De acuerdo con información preliminar, el hombre cayó por una pendiente en medio de la emergencia y hacia las 6:00 de la tarde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tarqui logró rescatar su cuerpo sin vida.

Las autoridades indicaron que la afectación en hectáreas aún está pendiente por cuantificar y que la emergencia continúa activa, siendo atendida por unidades de bomberos de Tarqui y Timaná.

En las últimas horas también se reportaron incendios de cobertura vegetal en otros municipios del Huila. En Palermo, en la vereda Buenos Aires, se afectaron aproximadamente tres hectáreas de pasto y rastrojo, evento que fue controlado por el cuerpo de bomberos local. Mientras tanto, en Agrado, en la vereda La Esperanza, se presentó otro incendio que fue extinguido con apoyo de la comunidad, con daños aún por establecer.

La Oficina de Gestión del Riesgo informó además que durante la madrugada de este 21 de febrero se registraron condiciones nubladas con lluvias leves en gran parte del departamento, mientras se mantiene monitoreo permanente ante posibles emergencias.

Según el boletín más reciente del IDEAM, Palermo se encuentra en alerta naranja por amenaza de deslizamientos de tierra, mientras Acevedo y Colombia están en alerta amarilla por el mismo fenómeno. En cuanto a incendios de cobertura vegetal, Villavieja presenta alerta amarilla.

Las autoridades reiteraron el llamado a los municipios y comunidades para adoptar medidas preventivas y de preparación frente a posibles eventos asociados a las condiciones climáticas.