Hombres armados llegaron hasta el barrio 20 de Julio y asesinaron a ‘El Bebé’

Informó la Policía Metropolitana sobre el homicidio con arma de fuego en el barrio 20 de Julio de Luis Fernando Martínez Prada, conocido como “El Bebé”, de 26 años, natural de Cartagena y ocupación oficios varios.

De acuerdo a información oficial, al occiso le registran nueve anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir (2021), fuga de presos (2019, 2020, 2021), hurto (2020), amenazas (2018) y porte ilegal de armas de fuego (2018, 2021, 2025).

Según lo manifestado por testigos, el occiso se encontraba en su vivienda, cuando es abordado por un sujeto, quien desenfunda un arma de fuego y le dispara en repetidas ocasiones.

Realizaron la inspección técnica del cadáver, funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación.