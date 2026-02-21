Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

21 feb 2026 Actualizado 19:12

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cartagena

Hombres armados llegaron hasta el barrio 20 de Julio y asesinaron a ‘El Bebé’

Los sicarios atentaron contra su vida mientras permanecía en una casa

Colprensa

Colprensa

Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

Informó la Policía Metropolitana sobre el homicidio con arma de fuego en el barrio 20 de Julio de Luis Fernando Martínez Prada, conocido como “El Bebé”, de 26 años, natural de Cartagena y ocupación oficios varios.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo a información oficial, al occiso le registran nueve anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir (2021), fuga de presos (2019, 2020, 2021), hurto (2020), amenazas (2018) y porte ilegal de armas de fuego (2018, 2021, 2025).

Según lo manifestado por testigos, el occiso se encontraba en su vivienda, cuando es abordado por un sujeto, quien desenfunda un arma de fuego y le dispara en repetidas ocasiones.

Realizaron la inspección técnica del cadáver, funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir