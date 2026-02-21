Hallaron cuerpo sin vida en la vía Simití- San Pablo, sur de Bolívar

El Magdalena Medio bolivarense sigue registrando una compleja situación en materia de violencia. En solo una semana, dos personas han sido halladas sin vida en la carretera que comunica a las poblaciones de Simití y San Pablo, al sur del departamento.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La más reciente víctima es identificada como Juan Manuel Quintero Rozo, cuyo cadáver fue encontrado por lugareños en ropa interior y con varios impactos de bala que lo llevaron al deceso en forma inmediata. Las lesiones se presentaron en la cabeza.

Sobre las causas del deceso no hay una línea de investigación clara, solo versiones extraoficiales que asocian el crimen con una organización al margen de la ley que delinque en la zona. Las autoridades están recolectando elementos materiales probatorios, mientras tanto, no hay reporte de personas capturadas.