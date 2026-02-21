Esposo de civil herida en atentado en Cúcuta denuncia falta de acompañamiento

Cúcuta.

En medio del atentado atribuido al ELN contra la Fuerza Pública el pasado miércoles en el Anillo Vial Oriental de Cúcuta, que dejó un policía muerto, otro uniformado herido y una civil lesionada, el esposo de esta última denunció presuntas fallas en la atención y acompañamiento institucional.

Se trata de Maritza Durán, quien resultó herida durante los hechos y actualmente permanece en una clínica de la ciudad, donde ha sido sometida a varios procedimientos quirúrgicos.

Su esposo, Edson Martínez, aseguró que su compañera no se encuentra en buen estado de salud, contrario a versiones que, según él, han minimizado la gravedad de sus lesiones.

“No se encuentra bien. Yo no le puedo decir a alguien que está bien después de un accidente. No es algo normal lo que pasó”, expresó.

De acuerdo con su relato, Maritza sufrió heridas en la cabeza, la frente y el abdomen.

Además, explicó que durante las curaciones médicas se detectó una lesión profunda detrás de una oreja, por lo que fue necesario ingresarla nuevamente a cirugía.

“Se abrió la cabeza, se abrió el estómago, se abrió la frente. Cuando le estaban haciendo limpieza encontraron un hueco detrás de la oreja y en este momento la están operando de eso”, detalló Martínez.

El hombre afirmó que su esposa fue arrollada por una camioneta oficial en medio de la situación que se registraba en la zona.

“Fue la camioneta de la institución la que la atropelló a ella, la que la arrolló”, sostuvo.

También cuestionó la atención recibida en el lugar de los hechos.

Según indicó, mientras los uniformados eran auxiliados, su esposa permaneció varios minutos sin asistencia directa.

“Habían policías mirando la situación y ella estaba encima de la ambulancia. Los paramédicos no querían atenderla porque no se entregaban papeles de la moto. ¿De dónde pretendían que sacara los papeles si ella estaba accidentada?”, manifestó.

Martínez agregó que, pese a que un intendente le habría asegurado acompañamiento, hasta el momento —según dijo— ningún representante institucional se ha acercado a verificar el estado de salud de su esposa ni a orientarlo frente a la cobertura del seguro del vehículo involucrado.

“Yo no me quiero aprovechar de nadie. Solo quiero que el mismo valor que se le da a la Policía se le dé a ella, porque ella tampoco tiene la culpa”, afirmó.

El atentado en el Anillo Vial Oriental, ocurrido el miércoles, dejó como saldo un uniformado fallecido, otro herido y Maritza Durán lesionada.

Mientras avanzan las investigaciones sobre el ataque, la familia de la mujer herida insiste en que se garantice su atención integral y el acompañamiento correspondiente frente a lo ocurrido.