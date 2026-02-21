En Tunja Pinzón ratificó la petición de moción de censura para el ministro de Salud

Tunja

El hoy precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón Bueno, se refirió al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, de quien señaló es una persona que no sabe tratar a los demás.

“Ese ministro primero es un grosero, un maltratador, llega y echa madrazos por todas partes. Perdón que lo diga en estos términos, pero es que la gente ya se cansó de esto. He llegado a sitios donde la gente dice, este señor vino y nos maltrató”, dijo Pinzón Bueno.

Tras la polémica que ocurrido en los últimos días con el fallecimiento del niño Kevin Acosta, quien perdió la vida el pasado 13 de febrero luego de no recibir su tratamiento por dos meses por parte de su EPS, el ex ministro de Defensa indicó que lo que indicó el ministro Jaramillo fue revictimizar a la mamá del pequeño y pidió la moción de censura.

“Esto que pasó con el niño Kevin, yo creo que ya es la tapa de la olla. ¿Cómo es posible que se comporten de esa manera? ¿Cómo es posible que haya esa falta de humanidad por parte de un funcionario público? ¿Y cómo es posible que victimicen a una mamá que está en pleno luto? A mí eso me parece inaceptable. Llegó la hora de que ese señor estrene la moción de censura y lo saquen para que haya una elección. Pero la Procuraduría debe mirar también cómo es su comportamiento”, añadió.

Plan de salud, una de sus propuestas para llegar a la Presidencia

Pinzón presentó además los detalles de su Plan de Salud, que tiene como eje la dignidad humana y la atención universal. Entre las medidas destacó:

Plan de choque desde el 7 de agosto: entrega de medicamentos en máximo 48 horas para enfermedades de alta complejidad.

entrega de medicamentos en máximo 48 horas para enfermedades de alta complejidad. Reducción de tiempos de atención: citas con especialistas en menos de 15 días.

citas con especialistas en menos de 15 días. Auditoría nacional: para establecer el tamaño de la deuda del sistema y definir mecanismos de pago.

para establecer el tamaño de la deuda del sistema y definir mecanismos de pago. Historia clínica digital: disponible en todo el país para garantizar atención sin distinciones.

“El sistema de salud debe ser estable, con tecnología para seguimiento del gasto y trato digno para todos los colombianos. Aquí no hay improvisación, el plan está listo para implementarse”, aseguró.

Su candidatura no cuenta con el respaldo de expresidentes

El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón habló sobre su proceso político y las motivaciones que lo llevaron a lanzarse a la consulta presidencial. En Tunja aseguró que su aspiración no depende del respaldo de expresidentes ni de élites, sino del apoyo ciudadano.

“Yo lancé esta candidatura pensando en la gente. No tengo apoyos de presidentes, ni renombres, ni apellidos de la riqueza. Apelo a esa ciudadanía que quiere un gobierno con experiencia, conocimiento y amor por el país”, afirmó.

Pinzón expresó su expectativa de lograr un amplio respaldo en la consulta del próximo 8 de marzo, donde espera convertirse en el candidato de la unidad. “Quiero crear una gran alianza nacional. Ya no hay tiempo de mirar para atrás, llegó la hora de hablar de los problemas de hoy y construir un buen mañana para todos”, señaló.