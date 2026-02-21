El SENA negó la caída en contratación de aprendices y pidió rectificar cifras a Juvinao

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) respondió a los señalamientos de la congresista y aclaró que la cifra de 342.384 contratos corresponde a un reporte preliminar y no al consolidado anual. Según la entidad, al cierre de 2025 se registraron 379.800 contratos de aprendizaje, equivalentes al 103% de la meta proyectada.

Explicó que los datos oficiales provienen del Sistema de Gestión Virtual de Aprendices (SGVA), donde los empresarios registran directamente los contratos, y subrayó que esta información no puede ser modificada por la institución. “Pese a la constante desinformación en este aspecto, resulta de la mayor relevancia compartir estos datos”, señaló el director de Promoción y Relaciones Corporativas.

Frente a la monetización de la cuota de aprendizaje, el SENA reiteró que se trata de una alternativa legal y no de una multa. Incluso, aseguró que vincular aprendices representa un ahorro para las empresas: “Un empresario que vincule a un aprendiz técnico de 15 meses se estaría ahorrando $11.813.395, y en el caso de un tecnólogo de 27 meses el ahorro sería de $24.835.512”.

La entidad insistió en que lo fundamental es proteger la formación y el empleo de los aprendices y tecnólogos, y reiteró su disposición a reunirse con la representante para exponer las cifras oficiales y evitar interpretaciones erróneas.