Colombia tiene un potencial inmenso, es un eje de desarrollo en Latinoamérica: parlamentario francés

Benoit Larrouquis, diputado de Francia para América Latina y el Caribe, en entrevista con Caracol Radio.

Benoit Larrouquis, diputado de Francia para América Latina y el Caribe, visitó Colombia en su agenda parlamentaria de visitar a los franceses que viven en la región y también para revisar el avance de los proyectos de desarrollo que progresan gracias a la cooperación entre Francia y Colombia.

Caracol Radio conversó con Larrouquis, quien destacó que Colombia, y en particular Bogotá, es uno de los focos de cooperación centrado en aspectos sociales, medioambientales y culturales.

Relación Bilateral

El parlamentario dijo que la relación bilateral “es muy dinámica y activa, positiva y una relación de respeto mutuo que hoy en día, con las tensiones internacionales, no es tan común. Avanzamos con valores iguales. Hay diferentes grados de relación: hay relaciones económicas y muy importantes dado que las empresas francesas en Colombia son el primer es la primer fuente de empleo extranjero en este país”.

“Tenemos una relación, una cooperación también importante a nivel científico y también para atender los asuntos que tienen que ver con el narcotráfico y tenemos una relación extremadamente interesante y dinámica en cuestiones climáticas con nuestro banco de desarrollo. Entonces, sí es un aliado definitivamente”, agregó.

Benoit Larrouquis, diputado de Francia para América Latina y el Caribe, en entrevista con Caracol Radio.

Elecciones y próximo gobierno

“Hay una cuestión de soberanía. Yo no puedo opinar sobre los candidatos. Lo que veo es que hay una diversidad de propuestas políticas y a nosotros lo que nos interesa es que el que gane la presidencia, la gane de forma democrática, ya que hay un sistema democrático en Colombia y no tiene porque cambiar”, estimó Larrouquis.

“Así proseguirán los intercambios y las relaciones que tenemos entre ambos países. Eso es lo que más nos interesa. Nosotros siempre apoyamos al que será presidente y con mucho gusto seguiremos nuestras relaciones, es lo más importante gane quién gane”, señaló.

Relación con el gobierno Petro

“Bueno, ha sido bastante bastante correcta. Hubo unos roces con el presidente Macron acerca de una frases que que pronunció el presidente Petro, que sabemos que a veces es intenso en su comunicación, pero más allá de de estos roces, no ha habido problemas”, recordó el parlamentario.

“Hemos seguido con los programas de cooperación tanto económica como cultural, como científica y climática. No siempre las relaciones están del todo bien a lo largo de estos mandatos, porque la verdad es que ambos presidentes han tenido que que enfrentar crisis”, indicó.

Gustavo Petro y Emmanuel Macron.

A su vez agregó que “uno de los puntos de los cuales estamos dispuestos a ayudar es el proceso de paz que que es vital para Colombia”

Potencial ambiental del país

“Tenemos un banco de desarrollo el que se llama AFD y en Colombia es impresionante. Estamos a casi 2.5 billones de dólares de préstamos para proyectos que tienen que ver con el cambio climático también con infraestructura, pero con una visión climática y ayudas sociales, es el mayor presupuesto en América latina de este banco de desarrollo”.

Atlántico vivió la jornada del Global Big Day, iniciativa mundial que a través del avistamiento, se identifican y dan a conocer el registro de aves con el que cuenta un territorio.

“Colombia tiene un potencial gigantesco. De hecho, la OCDE, en su último reporte sobre Latinoamérica, mencionó que era el eje de desarrollo mayor para América Latina y más que todo para Colombia con toda la diversidad. Y yo que soy ornitólogo, es el país con más diversidad ornitológica en el mundo. Entonces estamos muy enfocados aquí. Muy al apoyo y activos en este cambio climático y en apoyar las soluciones también de turismo ecológico que veo que son muy dinámicas aquí en Colombia”.

Los proyectos en Colombia

Sobre la situación de los proyectos climáticos de Colombia, Benoit dijo que ve bastante bien los proyectos del país aunque agregó que está “a la espera de ver cómo se concretiza después de las declaraciones que que hubo. Pero, una vez más, nosotros estamos aquí apoyando y seguiremos apoyando nosotros y otros países más también”.

Parque eólico en La Guajira, Colombia.

“Me gusta lo que veo aquí y es una de las cosas que me enamoró de Colombia, de ver que hay un enfoque muy claro de la juventud. Hablé con muchos jóvenes aquí que están claramente enfocados y quieren y exigen un cambio en los manejos para el bien climático, que es nuestra herencia y la de nuestros hijos y nietos. Estoy muy contento de haber visto lo que vi en cuestión de este esfuerzo para el cambio climático”, cerró.

La agenda en Bogotá

El parlamentario confirmó que a su paso por la capital colombiana ha tenido encuentros con actores económicos, jóvenes, influencers y destacó su reunión con miembros de la Alcaldía de Bogotá, con quienes visitó las Manzanas del Cuidado.

“Fui a ver un proyecto financiado en parte por la AFD que se llama las Manzanas. Este concepto de retribuir a la gente que ayuda sin remuneración, de retribuir con servicios me fascinó. Eso es un ejemplo, de hecho, es una ventana mundial, es una innovación colombiana importantísima”.