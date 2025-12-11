Cardique impulsa relacionamiento comercial de Negocios Verdes en Montes de María y norte de Bolívar

Con la participación de más de 50 Negocios Verdes de los Montes de María, Santa Catalina, Turbaco, Turbana y Arjona, Cardique lideró en San Jacinto y Turbaco dos exitosas jornadas de relacionamiento comercial, un espacio diseñado para conectar a productores locales con comerciantes del territorio, fortalecer sus ventas, cerrar alianzas y dinamizar la economía sostenible de la región.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Las actividades contaron con el apoyo de la Alcaldía de San Jacinto, Alcaldía de Turbaco y la Cámara de Comercio.

Conectar, visibilizar y fortalecer la economía verde

Sandra Nieto, coordinadora de la Ventanilla de Negocios Verdes de Cardique, explicó que el objetivo central fue abrir oportunidades reales de mercado para los emprendedores ambientales.

“Hoy socializamos los bienes y servicios de nuestros Negocios Verdes y logramos que comerciantes de la zona conocieran su oferta. Esto permitió crear alianzas estratégicas que fortalecerán las ventas y posicionarán productos locales como café, hamacas, artesanías y bebidas con valor agregado. Nuestro interés es que los comerciantes de los Montes de María conozcan los Negocios Verdes y apoyen la comercialización de productos y servicios sostenibles”, señaló.

Por su parte, el director de Cardique, Ángelo Bacci, destacó que estos espacios se alinean con la misión institucional de visibilizar y conectar iniciativas que han apostado por modelos productivos responsables:

“Los Negocios Verdes son una fuerza económica que cuida el ambiente y genera bienestar. Esta jornada demuestra que cuando articulamos esfuerzos con alcaldías y comerciantes, creamos oportunidades reales para que estas iniciativas prosperen y dinamicen la economía local de manera responsable”, afirmó.

Productores celebran las oportunidades de crecimiento

Los emprendedores participantes valoraron el impacto de este ejercicio de conexión comercial:

• Eduard Manuel Guerrero, San Jacinto Travel: “Este relacionamiento nos permite mostrar nuestros productos y servicios al comercio de los Montes de María. Es una oportunidad para crecer y vender más”.

• Marcial Díaz Almeida, Fundación Monte Horeb: “Las organizaciones de base estamos haciendo un trabajo importante por el ambiente, y estos espacios nos integran y nos permiten avanzar”.

• Leidys Jaramillo, Artesan:“Nuestros productos hechos en telar vertical, con hilos naturales y procesos ecológicos, han llegado a 16 países gracias al apoyo de la Ventanilla Verde. Estos espacios son clave para seguir creciendo”.

• José Aurelio Ortega Carval, Café Montes de María:

“Queremos que nuestro café esté en todas las tiendas de San Jacinto y, por qué no, llegar al mercado internacional. Este evento nos acerca a ese sueño”.

Avances en Turbaco: 25 Negocios Verdes fortalecen su presencia en el norte de Bolívar

En la Casa de la Cultura de Turbaco, 25 Negocios Verdes del norte de Bolívar participaron en una sesión especial de relacionamiento, ampliando su portafolio de contactos y fortaleciendo su articulación territorial.

Entre ellos estuvo Carmen Elena Gutiérrez, de Diseño Consciente, una iniciativa dedicada a la transformación de residuos sólidos —plásticos y algunos textiles— en productos del sector moda.

“Este encuentro fue muy gratificante y provechoso. Nos permitió compartir, conocer lo que hacen otros Negocios Verdes y generar verdadero networking. Cardique ha estado más cerca del territorio este año, y eso nos ayuda a mostrar el talento que existe aquí”, expresó.