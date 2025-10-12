Colombia perdió 5,68 millones de hectáreas de bosques en 40 años

Karen Huertas, Technical Leader MapBiomas Colombia, presentó en diálogo con Planeta Caracol la importancia de la Colección 3.0 que reúne 40 mapas con información sobre cobertura y uso de suelo en el país desde 1985 hasta 2024. Se trata de un esfuerzo para promover la innovación y el uso de datos.

La red colaborativa de monitoreo satelital, con el apoyo de la Fundación Gaia Amazonas, lanzó Esta colección presenta nuevos datos que permiten evaluar el estado actual y las dinámicas temporales de retroceso de glaciares, manglares y bosques, y revela que entre 1985 y 2024 Colombia perdió 5,68 Mha de bosques. De esta disminución, el 42% se concentra en tres departamentos: Caquetá con alrededor de 1,06 Mha (19%); Meta con 741,41 mil hectáreas (13%); y Antioquia con 593,21 mil hectáreas (10%). Por su parte, la región de la Amazonía concentra la mayor parte de esta destrucción, con 2,7 millones de hectáreas menos.

Los datos de esta colección también permiten identificar el incremento de las acciones humanas en el paisaje como la agricultura, minería, la palmicultura y silvicultura, entre otros. MapBiomas Colombia pone a disposición de instituciones públicas, investigadores, empresas privadas, organizaciones sociales, pueblos indígenas y comunidades locales datos libres, oportunos y confiables para comprender la dinámica de los ecosistemas y usos del suelo del país a lo largo del tiempo, con el objetivo de democratizar la información ambiental, apoyar la toma de decisiones y la defensa del territorio.

La plataforma ofrece herramientas para realizar análisis personalizados, con la posibilidad de seleccionar distintos periodos de tiempo, divisiones territoriales (desde biomas hasta microcuencas) y temáticas como bosques, cultivos o manglares. Todo ello de manera libre y gratuita, lo que promueve la investigación, la innovación y la transparencia en la gestión ambiental.

Además, en el marco del lanzamiento de la colección, se realizó la ceremonia de premiación de la primera edición del Premio MapBiomas Colombia: Datos para proteger y transformar los territorios, en donde se reconoció la capacidad de innovación en el uso y análisis de la información de coberturas naturales y uso del suelo en la elaboración de investigaciones y proyectos por parte de la comunidad académica y científica, las entidades del Estado, así como de las autoridades indígenas y comunidades locales.

MapBiomas Colombia destaca a las personas y organizaciones que, desde diferentes regiones y conocimientos, están transformando los datos en acciones concretas para cuidar nuestros ecosistemas. Este reconocimiento es una invitación a seguir creyendo en el poder del conocimiento abierto, la innovación y la colaboración para construir un país más sostenible.