La expedición Bio Guaviare logró documentar 1.600 especies endémicas

La directora del Instituto Sinchi, Luz Marina Mantilla, reveló en diálogo con Planeta Caracol el balance de la expedición Bio Guaviare que permitió documentar más de 1.300 especies, incluyendo endémicas y amenazadas, que son claves para los procesos de restauración y monitoreo ecológico. Estos registros se incorporarán al Sistema de Información en Biodiversidad de Colombia (SiB) y fortalecerán las colecciones biológicas del Instituto SINCHI, la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia.

Lea también: El planeta perdió 177 millones de hectáreas de bosque en 20 años

Luz Marina Mantilla explicó que se busca integrar la ciencia con la reconciliación, la restauración ecológica y el desarrollo sostenible. Es importante porque se realizó en un territorio históricamente afectado por la violencia, pero con una riqueza biológica y cultural invaluable, como lo es el Guaviare y el sur del Meta. En la expedición participaron el ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el IDEAM, Parques Nacionales Naturales de Colombia, el Fondo Mixto de Cultura y las Artes del Guaviare y las comunidades de la región.

La expedición contó con la participación de las comunidades locales a través de 20 jornadas de campo y 15 talleres comunitarios. Además, se recopilaron memorias, testimonios y expresiones culturales que fortalecen el tejido social. Su participación demuestra que la ciencia puede ser un vehículo de apropiación territorial, gobernanza y construcción de paz.

Le puede interesar: Un pacto por la vida para que la naturaleza se expanda

La directora del Instituto Sinchi manifestó que la expedición Bio Guaviare es un ejercicio de ciencia viva, en donde caminamos con las comunidades y escuchamos lo que el bosque tiene para decirnos. Contribuye a los compromisos internacionales de Colombia en biodiversidad, cambio climático y bioeconomía, y refuerza la visión de la Amazonia y la Orinoquia como territorios de paz y sostenibilidad.

Los resultados científicos apoyarán el desarrollo de turismo de naturaleza y bioeconomía sostenible en la región. También alimentarán procesos educativos, materiales pedagógicos y divulgación comunitaria. La meta es que el conocimiento no se quede en los investigadores, sino que sirva a las comunidades y a las decisiones de política pública. La expedición demuestra que el conocimiento descubre los territorios. La ciencia, cuando se hace con las comunidades, puede transformar realidades, cuidar el bosque y abrir caminos hacia la paz y la sostenibilidad.

Luz Marina Mantilla destacó la importancia del trabajo del Instituto Sinchi en la bioeconomía que tiene priorizados dos sectores: Cosmética e ingredientes naturales y agroalimentaria, a partir de los cuales ha desarrollado 6 cadenas de valor con posibilidad de implementación en los Núcleos de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad. Estás cadenas de valor son: Frutales, Theobromas, Oleaginosas, PFNM, Forestal maderable y Abejas nativas (Negocios para la restauración).

En cuanto a los avances se encuentran: Copoazú consolidada y en expansión, Canangucha en proceso NDFyB, Andiroba y Copaiba plan de manejo y aprovechamiento elaborado. En este sentido se destacan los avances en la sofisticación de bioproductos amazónicos: 12 productos de base bio para implementación comercial y 34 ingredientes naturales susceptibles de sofisticación para incrementar valor agregado.

Entre los desarrollos más destacados en los últimos cuatro años, con cinco ingredientes naturales (Aceite de cacay, Almidón de ñame, Organogel de cacay y Pigmento de origen microbiano). Seis productos terminados (Yogurt con mucílago de cacao, Bombones de chocolate con mucílago de cacao, Velas y jabones con aceites esenciales, Bebidas fermentadas con almidón de yuca, Bebidas con colágeno y Biochar.

Sobre los acuerdos de conservación con las comunidades locales en la amazonía el Instituto Sinchi promueve un modelo innovador de inclusión y corresponsabilidad en la protección de los bosques, en la contención de la deforestación y protección del bosque. Los acuerdos ofrecen asistencia técnica, monitoreo, prácticas sostenibles, protección de áreas y aspectos territoriales, capacitación y mecanismos de incentivo, apoyo económico. A la fecha se registran 3.152 familias y 154.648 hectáreas de bosque bajo acuerdos.

En cuanto los acuerdos locales de conservación del bosque, reportamos 9461 predios y un área total de predios 746.655. El promedio de conservación de bosques a nivel predio es de 87.45%, del periodo 2017-2025. con 411.413 hectáreas de bosque bajo acuerdo.

El Instituto SINCHI se presenta en la COP30 con un enfoque que combina la investigación científica, el trabajo con las comunidades locales y la innovación como pilares fundamentales para la conservación de la Amazonia y la lucha contra el cambio climático. Su propuesta se centra en demostrar que la protección del bosque es una solución eficaz y tangible a nivel global.