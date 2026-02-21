Cartagena vive fin de semana deportivo con MMM Kids y Media Maratón del Mar

El Club Naval de Castillogrande fue escenario de una divertida jornada de la MMM Kids 2026, que reunió a 500 niños entre los 6 y 14 años, en recorridos de 1 y 2 kilómetros.

El espacio se dio, una vez más, como antesala de la gran carrera que vivirá la ciudad mañana: ¡la Medianoche Maratón del Mar! Familias, entrenadores y acompañantes se sumaron a una mañana cargada de entusiasmo y disciplina.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), se vinculó a esta programación destacando la importancia de generar espacios que acerquen a niños y niñas al deporte desde temprana edad, fortaleciendo procesos formativos y promoviendo estilos de vida saludables.

En paralelo, la Media Maratón del Mar continúa posicionándose como un evento que dinamiza el turismo deportivo en la ciudad. Muchos de los corredores de la prueba principal llegan desde distintas regiones del país acompañados de sus familias, quienes también participan en la categoría Kids, convirtiendo la agenda en una experiencia que integra deporte, recreación y destino.

Mañana, la ciudad vivirá la gran jornada de la Media Maratón del Mar 2026, que reunirá a 9.5000 atletas locales, nacionales e internacionales en uno de los eventos deportivos más representativos del calendario anual de Cartagena y Colombia.