Cárcel a cinco hombres sindicados de porte ilegal de armas en Turbaco y San Juan Nepomuceno

Los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación permitieron que jueces de control de garantías impusieran medidas de aseguramiento en centro carcelario a cinco hombres que habrían sido sorprendidos, en hecho distintos, portando armas ilegalmente. Inicialmente en el barrio San Pedro de Turbaco (Bolívar) fueron capturadas cuatro personas.

Una alerta de la comunidad ante la aparente actitud sospechosa de los procesados que se movilizaban en dos motocicletas por el sector permitió que la Policía Nacional hiciera presencia en el lugar. Los uniformados solicitaron una requisa rutinaria donde les fueron halladas dos armas de fuego y varias municiones.

Además, se verificó que las motocicletas se encontraban con el sistema de identificación adulterado. En otro hecho, también judicializado otro sujeto.

El pasado 5 de febrero en el barrio Los Nogales de San Juan de Nepomuceno fue sorprendido con una pistola, un proveedor y cuatro cartuchos, sin documentación para portarlos.

En las audiencias preliminares, fiscales de la Seccional Bolívar les imputaron de acuerdo con sus responsabilidades individuales los delitos de fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego, accesorios partes o municiones y falsedad marcaria. Ninguno aceptó los cargos.