La Defensoría del Pueblo rechazó agresiones contra comunidad indígena en el Catatumbo

Catatumbo

Nuevamente la comunidad indígena Motilón Barí, que tiene su territorio ancestral en la región del Catatumbo, alerta por agresiones sufridas por parte de grupos armados con injerencia en esta zona del departamento.

Según lo dio a conocer la Defensoría del Pueblo a través de un comunicado, una caravana de integrantes y líderes del Pueblo Indígena Barí- Resguardo Catalaura, que se desplazaba hacia Cúcuta para participar en procesos internos de autoridad, fue detenida en un retén ilegal por el ELN, siendo objeto de intimidaciones con armas de fuego, revisión de sus celulares y señalamientos estigmatizantes que los vinculaban con otros actores armados de la zona.

Más información Capturan en Ocaña a alias “Córdoba”, integrante del ELN señalado de masacres en el Catatumbo

En el escrito el Ministerio Público asegura que “la caravana llegó a Cúcuta sin más incidentes”. Sin embargo, aseguran que “estos hechos obstaculizan sus procesos de participación ciudadana y generan zozobra en la comunidad pues la estigmatización les genera temor de que puedan agravarse las agresiones”.

Además, van más allá argumentando que “este tipo de acciones vulneran la integridad de los líderes y sus derechos como pueblo indígena y constituyen una infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH). El principio de distinción obliga a todos los actores armados a no involucrar a la población civil en las hostilidades”.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo “exhorta a las autoridades competentes a activar de manera inmediata las rutas de prevención y protección para garantizar la seguridad de los delegados durante su permanencia en Cúcuta y, especialmente, durante su retorno al territorio y reitera su llamado a los grupos armados para que cesen cualquier acción que ponga en riesgo a las autoridades ancestrales y respeten los espacios de interlocución legítima de los pueblos indígenas con el Estado”.