56 Empresarios internacionales conocerán oferta turística de Bolívar

Durante de Colombia Travel Mart 2026 (CTM), el principal evento de negocios turísticos de Colombia que se realizará del 26 al 27 de febrero en Corferias, Bolívar tendrá un papel protagónico con la participación de 77 empresas del departamento y la realización de seis recorridos previos dirigidos a empresarios internacionales.

El evento nacional reunirá a 208 compradores de 35 países y 226 exportadores de 21 departamentos, consolidándose como la mayor convocatoria empresarial de los últimos cuatro años. Como antesala, entre el 20 y el 25 de febrero, 56 empresarios internacionales provenientes de América, Europa y Norteamérica recorrerán Bolívar para conocer su infraestructura, experiencias culturales y oferta para distintos segmentos del turismo.

“Bolívar es uno de los territorios estratégicos para la promoción internacional del país. Estos recorridos permiten que los empresarios vivan la experiencia del destino, identifiquen oportunidades concretas y fortalezcan alianzas que se traducen en más negocios y mayor impacto económico para la región”, afirmó la presidenta de ProColombia, Carmen Caballero.

Cartagena como epicentro de la industria de reuniones del Caribe

Uno de los recorridos estará enfocado en el segmento de reuniones, incentivos, congresos y eventos bajo el concepto “Cartagena: El Alma MICE del Caribe Amurallado”. Diez empresas de países como Argentina, Ecuador, México, Países Bajos, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela conocerán espacios históricos, hoteles y locaciones especializadas que posicionan a Cartagena como uno de los destinos más competitivos del Caribe para eventos de alto nivel.

Asimismo, el itinerario “Colombia: The Path of Growth”, con la participación de diez empresas de Brasil, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Perú y Portugal, mostrará la infraestructura hotelera y cultural de Cartagena, resaltando su potencial para el turismo corporativo y de incentivos.

Cultura, comunidad y experiencias auténticas

El viaje “Colombia with Purpose”, con diez empresas de Estados Unidos, Francia, Canadá, México, Polonia y Perú, conectará la experiencia cultural y comunitaria entre Medellín y Cartagena, finalizando en escenarios emblemáticos como La Boquilla.

Por su parte, “Living Colombia”, con ocho empresas de Alemania, República Checa, Italia, Estados Unidos y Canadá, integrará experiencias tradicionales y culturales que combinan historia, patrimonio y vivencias locales. El recorrido “Luxury Colombia”, con diez empresas de Brasil, Ecuador, Polonia y Estados Unidos, destacará la propuesta de lujo del destino, integrando arte, gastronomía, hospitalidad boutique y experiencias exclusivas entre Cartagena y Medellín.

Finalmente, el programa “Becoming a Colombia Travel Expert”, con ocho empresas de Estados Unidos, Brasil, Reino Unido y Países Bajos, permitirá a los participantes profundizar en el conocimiento del destino a través de experiencias inmersivas que fortalecen su capacidad para promover Colombia en sus mercados de origen.