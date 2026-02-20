El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Trump tiene interés de actuar contra Irán”: general Herbert Raymond no descarta tropas en terreno

El teniente general Herbert Raymond McMaster, quien se desempeñó como el 25.º asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., dialogó con 6AM W sobre la Junta de Paz para Medio Oriente que es impulsada por Donald Trump.

Mencionó que para que esas conversaciones terminen en buen puerto es necesario desarmar a Hamás, ese debe ser el primer paso. Señaló que se debe crear una organización palestina que no quiera destruir a Israel y a los judíos, “ese es el único camino”.

¿No debería estar presente el representante de Palestina?

Señaló que es necesaria la presencia de un representante, pero no puede ser Hamás. A propósito, sobre la autoridad palestina, dijo que está desacreditada, por lo que los israelíes no confían en ellos.

Papel de Irán en los conflictos de Medio Oriente

Afirmó que Donald Trump piensa que Irán está detrás de todos los males en Medio Oriente, por lo que no descartó una acción militar en ese país, principalmente para detener los avances de armamento nuclear y un cambio de régimen.

Resaltó que para llevar a cabo los planes de Trump en Irán es necesario enviar tropas al terreno. Explicó que esa decisión iría alineado a los objetivos de los iraníes para cambiar su gobernanza.

Además, indicó que el objetivo de una operación militar en Irán es eliminar el avance de armamento nuclear de Irán.

“Trump tiene interés de actuar contra Irán. Son culpables de las atrocidades en Oriente Medio”, manifestó.

Escuche la entrevista completa aquí:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 09:20 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO aquí: