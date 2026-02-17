El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Cualquier acción militar es provocativa”: Alicia sobre reunión de EE.UU. e Irán de desarme nuclear

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Ginebra volvieron a poner sobre la mesa el futuro del programa nuclear iraní y la posibilidad de retomar el camino hacia la abolición de armas nucleares.

El encuentro se desarrolla en Suiza y marca un giro diplomático luego de meses de tensión tras el bombardeo a instalaciones nucleares iraníes ocurrido en junio del año pasado.

En 6AM W estuvo Alicia Sanders-Zakre, quien aseguró que el diálogo representa una “gran mejoría” frente al escenario previo, caracterizado por accidentes militares y acusaciones cruzadas.

“Irán tiene ahora un programa de energía, pero no está cumpliendo con el tratado de no proliferación. Las discusiones entre Estados Unidos en Irán son un avance para poder seguir cumpliendo y regulando el programa de armas nucleares”, afirmó Alicia.

Conversación en Ginebra: ¿Qué se está negociando?

Según explicó Alicia Sanders-Zakre, actualmente Irán no cuenta con un programa de armas nucleares, sino con un programa de energía nuclear. Sin embargo, el punto crítico radica en que Teherán no estaría cumpliendo plenamente con las inspecciones internacionales exigidas bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear.

La especialista explicó que es fundamental que ambas naciones restablezcan mecanismos de verificación y retomen compromisos para garantizar que el material nuclear se utilice únicamente con fines pacíficos.

Acciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica

La supervisión internacional recae en la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), organismo encargado de verificar que los países con programas nucleares no desvíen materiales hacia la fabricación de armas.

Sanders Sacre fue enfática en señalar que no existe evidencia concluyente de que Irán esté desarrollando armas nucleares. No obstante, insistió en que la mejor forma de disipar dudas es permitir el ingreso pleno de inspectores internacionales para verificar el uso del material nuclear.

“El regreso de los inspectores es clave para garantizar que el programa nuclear iraní es realmente pacífico”, sostuvo.

Críticas a los bombardeos de Trump

Uno de los puntos más sensibles fue la evaluación del manejo del tema por parte del presidente Trump, quien ordenó bombardeo de tres instalaciones nucleares