Sudamericano Sub 20: ¿Cómo queda Colombia tras la derrota ante Brasil?

La Selección Colombia Femenina Sub 20 enfrentó a Brasil en la segunda jornada del hexagonal final del torneo en el que el equipo nacional ya había perdido ante Ecuador. Es la segunda derrota de Colombia en el torneo, pues en la fase de grupos clasificó invicta.

En el encuentro de este jueves, el equipo de Carlos Paniagua intentó contrarrestar el poderío de su rival y por momentos tuvo la posesión del balón, sin embargo, cayó con una anotación de Vitorinha que fue suficiente para darle el triunfo a su selección.

Al final del partido, hubo un enfrentamiento entre los dos equipos por una provocación de las brasileñas por el triunfo final por la mínima diferencia.

El próximo partido de la Selección será ante Paraguay y se jugará el próximo domingo a las 8 de la noche.

Tabla de posiciones del hexagonal final del Sudamericano Sub 20