Premio Lo Nuestro 2026: Bad Bunny y Carín León arrasan en la noche de la música latina

La edición número 38 de Premio Lo Nuestro dejó claro anoche que la música latina vive uno de sus momentos más sólidos y variados. Desde Miami, artistas de todos los géneros se reunieron para celebrar un año de récords y colaboraciones explosivas.

Bad Bunny se consolidó como el gran ganador, obteniendo el galardón Artista Premio Lo Nuestro del Año, además de Álbum del Año por “Debí Tirar Más Fotos” y Canción del Año con “DTMF”.

La música mexicana también brilló con fuerza. Carín León se llevó múltiples reconocimientos, incluido Artista Masculino del Año – Música Mexicana, y su éxito “El Amor de Mi Herida” recibió el premio a Canción del Año – Música Mexicana.

Además, Yuridia celebró al ganar Álbum del Año – Música Mexicana por “Sin Llorar”, confirmando el posicionamiento del regional como uno de los géneros más poderosos del continente.

Más información La rapera Cardi B anuncia que vendrá a Colombia a realizarse una cirugía estética después de su gira

En las categorías de revelación, Roa fue elegido Artista Revelación del Año Masculino, mientras que Majo Aguilar obtuvo el reconocimiento como Artista Femenina del Año – Música Mexicana, consolidando una nueva generación de voces latinas con proyección internacional.

Entre los momentos musicales destacados estuvieron las presentaciones de Marc Anthony junto a Nathy Peluso

Otro momento fue el estreno de un nuevo tema de J Balvin en colaboración con Ryan Castro, un performance que sorprendió por su producción y energía en el escenario.

En el terreno de las colaboraciones, la industria urbana volvió a dominar: “+57” de Karol G, Feid, DFZM, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro y Blessd ganó Colaboración del Año – Urbano, un reconocimiento a la fuerza de las alianzas musicales colombianas en el mercado internacional.

La noche también dejó espacio para los homenajes. Artistas como Arcángel, Juanes y Los Bukis recibieron distinciones especiales por su trayectoria e impacto en la música latina contemporánea.

JUANES PREMIO LO NUESTRO INSTAGRAM HISTORIAS JUANES Ampliar JUANES PREMIO LO NUESTRO INSTAGRAM HISTORIAS JUANES Cerrar

Con 44 categorías y 248 artistas nominados, la gala reafirmó la diversidad del panorama latino y el enorme alcance que hoy tiene en el mundo. Bad Bunny y Carín León fueron los grandes protagonistas, pero el brillo estuvo repartido entre múltiples géneros, generaciones y países.