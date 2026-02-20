Hable con elPrograma

Migración Colombia sube tarifas en 2026: ¿Cuánto incrementó la cédula de extranjería?

A partir de este mes, entran en vigencia las nuevas tarifas.

Avanza el 2026 y con el nuevo año los incrementos que comienzan a ser vigentes. Entre ellos, los nuevos precios que Migración trae para todos los colombianos.

A través de la Resolución 0599 de 10 de febrero de 2026, Migración presentó la actualización de tarifas para este año y los valores actualizados que representan un incremento promedio del 5.1 % en la mayoría de los trámites.

¿Cuáles son los nuevos valores?

La entidad informó que la cédula de extranjería queda en $294.000, y su duplicado en $293.000.

Hay otros precios que también cambiaron como la prórroga del Permiso Temporal de Permanencia que quedó en $150.000, el Salvoconducto en $88.000, el Certificado de Movimientos Migratorios en $89.000, el Registro Migración Automática en $421.000, el duplicado del Permiso por Protección Temporal en $20.000, el Permiso Especial de Permanencia PEP Tutor en $68.000 y el Permiso para Desarrollar otras Actividades en $151.884.

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

