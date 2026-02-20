Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

20 feb 2026 Actualizado 12:12

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cartagena

Pánico y cuantiosas pérdidas por incendio de vivienda en el barrio Olaya: no hubo lesionados

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena evitó que la afectación se extendiera a otros inmuebles

Cortesía

Cortesía

Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

El sector Ricaurte del barrio Olaya, al suroriente de Cartagena, fue escenario de una emergencia donde afortunadamente no hubo heridos ni víctimas fatales.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Unidades del Cuerpo de Bomberos atendieron el incendio de una vivienda, que amenazó con propagarse hacia otros inmuebles. Cuentan testigos que la propietaria de la casa, alcanzó a salir, mientras que vecinos y funcionarios del organismo de socorro utilizaban agua para sofocar las llamas.

Aún no están claras las causas de esta conflagración, sin embargo, lo que sí fue evidente es que hubo pérdida total; electrodomésticos, ropa y demás enseres, quedaron reducidos a cenizas.

El hecho es materia de investigación.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir