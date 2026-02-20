Pánico y cuantiosas pérdidas por incendio de vivienda en el barrio Olaya: no hubo lesionados
El Cuerpo de Bomberos de Cartagena evitó que la afectación se extendiera a otros inmuebles
El sector Ricaurte del barrio Olaya, al suroriente de Cartagena, fue escenario de una emergencia donde afortunadamente no hubo heridos ni víctimas fatales.
Unidades del Cuerpo de Bomberos atendieron el incendio de una vivienda, que amenazó con propagarse hacia otros inmuebles. Cuentan testigos que la propietaria de la casa, alcanzó a salir, mientras que vecinos y funcionarios del organismo de socorro utilizaban agua para sofocar las llamas.
Aún no están claras las causas de esta conflagración, sin embargo, lo que sí fue evidente es que hubo pérdida total; electrodomésticos, ropa y demás enseres, quedaron reducidos a cenizas.
El hecho es materia de investigación.
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.