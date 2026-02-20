Padre de José Luis Bohórquez es agredido brutalmente en establecimiento nocturno

El padre de José Luis Bohórquez resultó gravemente herido tras ser agredido en un establecimiento comercial durante el fin de semana, en un hecho que, según su familia, habría estado motivado por ataques personales contra su hijo. La denuncia fue hecha pública a través de un pronunciamiento en el que se detalló que el agresor sería un ex candidato al Concejo de Duitama.

De acuerdo con el relato entregado por el hijo de la víctima, todo ocurrió en horas de la noche mientras su padre disfrutaba de su tiempo libre. «...Una persona decidió decirle un montón de sandeces sobre mí, insultarme sabiendo que era mi padre para provocarlo...», aseguró. Según explicó, su padre le pidió al hombre que se retractara y que respetara su nombre, pero la situación escaló rápidamente a la violencia física.

El denunciante afirmó que el agresor lo «...tumbó al piso, le dio patadas mientras estaba en el suelo y lo agredió brutalmente...». Como consecuencia del ataque, la víctima habría sufrido lesiones de consideración: un ojo lacerado, piezas dentales destruidas y fracturas en varias costillas. Las imágenes de las heridas, dijo, ya están en poder de las autoridades junto con valoraciones médicas y testimonios de testigos.

FOTOS | JOSÉ LUIS BOHÓRQUEZ

Aunque identificó al presunto responsable como un ex aspirante al Concejo municipal, el Bohórquez, señaló que no divulgará su fotografía «...por respeto a sus hijos y a su esposa...». Anunció que interpondrán la denuncia formal y que el caso no quedará en la impunidad. «...Con mi familia no se metan (…) respeten la democracia...», expresó, al tiempo que pidió a la clase política no trasladar disputas personales al ámbito familiar.