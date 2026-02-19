Contralor pide revisar $2,6 billones para atender emergencia en Córdoba

La emergencia por el frente frío que golpea a Córdoba volvió a abrir el debate sobre cómo se están gestionando los recursos públicos para atender desastres naturales en el país. Esta vez, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, puso el foco en el presupuesto de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y pidió revisar qué dinero está realmente disponible para responder a la crisis.

El jefe del ente de control fue claro en un punto: la gestión del riesgo no puede limitarse a reaccionar cuando ya ocurrió la inundación o el desastre. Recordó que las lluvias y las crecientes son fenómenos recurrentes cada año y, por tanto, deben estar contemplados dentro de una planeación anticipada, no solo en decisiones de última hora.

En ese contexto, Rodríguez habló de $2,6 billones que figuran en el presupuesto general de La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y que, según explicó, deben ser objeto de un “barrido juicioso”. Es decir, una revisión técnica detallada que permita establecer cuánto de ese dinero ya está comprometido legalmente y cuánto podría utilizarse de manera inmediata para atender la emergencia en Córdoba.

“El Ejecutivo tiene la responsabilidad de generar los recursos disponibles (...) hay que saber con claridad qué porcentaje está realmente libre y puede ejecutarse ahora”, sostuvo Rodríguez.

El Contralor también advirtió que la atención a la emergencia no puede depender de la creación de un nuevo tributo que eventualmente se recaude más adelante. A su juicio, la respuesta debe salir de los recursos disponibles en el presente, dada la urgencia que enfrentan las comunidades afectadas.

A pesar de los hallazgos de la Contraloría con respecto al monto disponible, la entidad afirma que no busca desfinanciar a otras regiones afectadas por la emergencia para atender a esta. Más bien, el propósito del llamado es poner la lupa en la ejecución de recursos y demostrarle a la ciudadanía procesos transparentes ante sus necesidades.

Regalías sobre la mesa

En medio de la discusión, algunos gobernadores han planteado la posibilidad de utilizar recursos del Sistema General de Regalías en lugar de acudir a una declaratoria de emergencia económica. Frente a esa propuesta, el contralor señaló que el análisis debe hacerse desde el punto de vista constitucional y legal, pero también evaluando si resulta conveniente para las finanzas públicas .

La Contraloría ha advertido recientemente que, pese a la magnitud de los recursos de regalías distribuidos en la última década, los resultados en términos de cierre de brechas sociales siguen siendo limitados. En el foro “La paradoja de las regalías”, el ente de control expuso que miles de proyectos aprobados no siempre se traducen en transformaciones estructurales en los territorios.

Mientras Córdoba enfrenta los efectos de las lluvias, el debate de fondo no solo gira en torno a cuánto dinero hay, sino a cómo se planifica, se ejecuta y se controla el gasto público en situaciones de emergencia.