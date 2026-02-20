Lluvias en Cali superaron umbral internacional y dejaron granizo y fuertes vientos

Un evento de alta intensidad y corta duración sorprendió a los caleños en la tarde del 19 de febrero. Entre las 4:40 y las 5:40 p.m., las precipitaciones superaron los 10 milímetros en 10 minutos, umbral que, según estándares internacionales, clasifica una lluvia como torrencial

De acuerdo con la CVC, en estaciones como la cuenca del río Cali se alcanzaron 16,5 mm/10 min, mientras que en Cañaveralejo, Arroyohondo y el sector de Puerto Mallarino también se reportaron valores considerados torrenciales.

Además de la intensidad de las lluvias, el fenómeno estuvo acompañado de granizo, ráfagas de viento y descargas eléctricas, lo que generó afectaciones puntuales en distintos sectores de la ciudad.

Impacto y monitoreo

Las cuadrillas encargadas del arbolado urbano retiraron seis árboles de gran tamaño durante la noche, como parte de la atención a emergencias.

Según el reporte técnico, la combinación de humedad proveniente del oriente y sistemas de baja presión en el Pacífico favoreció la formación de nubes de gran desarrollo vertical, responsables de las precipitaciones extremas.

La autoridad ambiental advirtió que volúmenes elevados de agua en lapsos tan cortos pueden superar la capacidad de drenaje urbano, provocando encharcamientos y crecientes súbitas.

Por ello, continuará el monitoreo permanente e hizo un llamado a la ciudadanía para adoptar medidas preventivas ante la probabilidad de nuevas lluvias.