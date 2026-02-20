El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Ley de amnistía en Venezuela excluirá corrupción y crímenes de lesa humanidad: Diputada Nora Bracho

El Parlamento de Venezuela aprobó una nueva ley de amnistía que, según sus promotores, busca revisar cientos de casos de personas acusadas o condenadas en el marco de conflictos políticos ocurridos desde 1999.

En entrevista con 6AM W, la diputada Nora Bracho, vicepresidenta de la comisión especial que hará seguimiento a la norma, explicó los alcances y limitaciones del proyecto.

“La Ley de amnistía que aprobamos el día de ayer representa el inicio Esto es solamente el inicio”, afirmó la diputada.

Delitos excluidos de la Ley de amnistía en Venezuela

Bracho aclaró que la norma no es amplia en todos los casos y establece exclusiones claras. Entre los delitos que no podrán beneficiarse están los de corrupción, crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos.

“Delitos como la corrupción, los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el homicidio intencional, las lesiones gravísimas y el tráfico de estupefacientes están excluidos”, precisó la congresista.

También quedan por fuera los delitos contemplados en el artículo 29 de la Constitución venezolana y aquellos relacionados con actos de corrupción administrativa.

Hechos políticos que sí serían amnistiados

La ley contempla amnistiar hechos vinculados a distintos episodios políticos registrados en las últimas dos décadas en Venezuela.

Entre ellos se incluyen:

El golpe de Estado del 11 y 12 de abril de 2002.

El paro petrolero entre 2002 y 2003.

Manifestaciones relacionadas con el referéndum revocatorio de 2004.

Protestas en 2007, 2009, 2013 y 2014.

Hechos ocurridos entre 2016 y 2020.

Situaciones vinculadas a procesos políticos y electorales en 2017, 2019 y 2023.

Según Bracho, la norma busca cubrir a personas acusadas o condenadas en contextos de conflictividad política.

Militares y exiliados: cómo funcionará el procedimiento

Uno de los puntos polémicos es la situación de militares procesados, quienes no estarían incluidos en esta norma por estar sujetos a jurisdicciones especiales.

“El tema de los militares no está incluido en la ley de amnistía porque tienen leyes y tribunales especiales. Estos son temas que vamos a discutir en la comisión”, explicó Bracho.

En cuanto a los exiliados, la congresista indicó que podrán iniciar el proceso a través de defensores públicos o abogados privados.

“Una persona exiliada puede solicitar un defensor público o enviar un abogado privado para iniciar su procedimiento de amnistía”, afirmó.