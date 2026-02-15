Ministro de Defensa de Venezuela califica la ley de amnistía como acto de “perdón y reconciliación”

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, describió la ley de amnistía que está actualmente en discusión en la Asamblea Nacional como un “acto de perdón y reconciliación”. Según el funcionario, la norma no solo tiene un efecto jurídico o político, sino que busca permitir que los ciudadanos superen los conflictos del pasado.

En un mensaje publicado en redes sociales con motivo del Día del Amor y la Amistad, Padrino López explicó que el perdón es “un acto de amor” y que no significa justificar errores previos, sino impedir que el dolor antiguo siga afectando el presente.

Sobre el olvido, aclaró que no se trata de borrar la memoria, sino de lograr que los recuerdos dolorosos ya no duelan. “¡El amor todo lo puede! ¡Que viva la convivencia humana a través del perdón, el olvido y la reconciliación!”, concluyó.

La ley de amnistía, promovida por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, ha generado debate en el Parlamento sobre sus alcances y condiciones, mientras sectores de la sociedad civil esperan que se aplique de manera efectiva a quienes han estado involucrados en procesos judiciales por motivos políticos.

